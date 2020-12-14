Кинули на 6 миллионов: двух ярославцев будут судить за мошенничество

Двух ярославцев будут судить за мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жертвами двух ярославцев 42 и 37 лет стали несколько коммерческих фирм Ярославля, торгующие запчастями. Общий ущерб составил 6 миллионов рублей.

По данным следствия, один из обвиняемых ранее являлся директором фирмы такого же профиля, поэтому хорошо разбирался в специфике работы. Он уговорил своего безработного знакомого на преступление и уже вместе они разработали мошенническую схему. Первое преступление было совершено в 2016 году: мужчины заказали в фирме три двигателя на сумму в 890 тысяч рублей, частично оплатили заказ, перевезли товар на свой склад и перестали выходить на связь с поставщиком.

Позже, как установили следственные органы, схема была усовершенствована. Злоумышленники зарегистрировали фирму в Санкт-Петербурге, причем, хозяином ее стал человек, который был не в курсе намерений обвиняемых, просто подставное лицо. От имени этой фирмы ярославцы искали поставщиков запчастей и заключали с ними договоры на поставку товара на небольшую сумму. Такие заказы оплачивались полностью, а затем заключались соглашения на большие сумму: когда запчасти оказывались на складах злоумышленников, они исчезали в неизвестном направлении.

- В результате преступной деятельности, которая велась на протяжении 2017 года, пяти фирмам был нанесен ущерб от 40 тысяч до 3,5 млн. рублей В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу. Объем уголовного дела составил 15 томов, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.