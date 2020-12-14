В сквере Заволжского района Ярославля заливают каток

Заволжан просят дождаться окончания работ. ФОТО: Андрей Мамонтов, ВКонтакте

В Заволжском районе на территории нового сквера заливают каток. Он появится на проспекте Машиностроителей.

Как рассказал в социальных сетях глава района Андрей Мамонтов, чтобы сделать качественный ровный лед, используют технологию заливки в несколько слоев.

- В связи с этим прошу с пониманием и терпением подойти к работам и не заходить на территорию роллеродрома, где будет располагаться каток, до полного его замерзания, - попросил заволжан Андрей Мамонтов.

Всего на территории Ярославля этой зимой зальют 19 бесплатных катков по этим адресам. От большой ледовой площадки на Советской площади в этом году решили отказаться из-за коронавируса.