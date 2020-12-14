Бывшего худрука Волковского театра госпитализировали с COVID-19. ФОТО: Архив КП

С коронавирусной инфекцией и пневмонией госпитализирован бывший руководитель Волковского театра Ярославля Евгений Марчелли. Об этом сообщает телеканал РенТВ.

Евгений Марчелли, который сейчас возглавляет театр Моссовета в столице, лечится в московской клинике. У него развивается дыхательная недостаточность.

Как стало известно нашим коллегам, первые несколько тестов на COVID-19 у экс-худрука волковского показали отрицательный результат, но потом пришел положительный. Так как состояние здоровья Евгения Марчелли начало ухудшаться, врачи приняли решение о госпитализации больного.