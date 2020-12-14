Самарские полицейские попросили помощи у ярославцев

Мужчина ничего о себе не помнит Фото: УМВД по Ярославской области

Полицейские из Сызрани Самарской области обратились за помощью ко всем ярославцам. В местном психоневрологическом диспансере уже 14 лет находится мужчина, который из-за своего психического состояния ничего о себе не помнит.

Возможно, что его смогут опознать в Ярославской области и вернуть домой.

Если вам что-то известно о личности больного, просьба сообщить об этом в МУ МВД России "Сызранское" (улица Кирова, 7), телефоны: (88464) 35-58-36, 8-999-701-63-75.