На ярославских реках проверили толщину льда

Толщина льда на реках Ярославля 25 сантиметров. ФОТО: страница Александра Трудоношина ВКонтакте

В минувшие выходные глава Кировского и Ленинского района Ярославля вместе со спасательными службами города проверил толщину льда на Волге и Которосли. Замеры провели в районе Стрелки, а также у центрального пляжа.

- Толщина льда составила 25 сантиметров, - написал на своей странице в социальной сети Александр Трудоношин.

Такой лед для человека безопасен, он без труда может выдержать его вес. Однако на территории Ярославской области сейчас действует запрет выхода на лед. Поэтому все любители зимней рыбалки, игнорирующие запрет, являются нарушителями. На первый раз с ними провели беседу, а потом будут штрафовать.