В Ярославле родственницы не смогли поделить квартиру

Суд обязал одну из родственниц выплатить второй миллион рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ярославле квартирный вопрос поссорил двух родственниц. Жительницы Дзержинского района не смогли мирно поделить доставшееся по наследству жилье. В результате одна из женщин обратилась в суд. Тот обязал ответчицу выплатить миллион рублей и компенсировать расходы на услуги юриста.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и уведомили об этом ярославну, причем не раз. Однако женщина деньги родственнице не выплатила. Тогда правоохранители сделали запрос и выяснили, что должнице принадлежит трехкомнатная квартира, жилой дом и три земельных участка. В отношении имущества тут же вынесли постановление о запрете регистрационных действий.

- Женщине разъяснили, что если она не исполнит решение суда, то собственность арестуют и выставят на торги. Часть денег пойдет на оплату задолженности, основную же массу средств ей вернут, - рассказали в пресс-службе регионального УФССП России.

Ярославне такая идея пришлась не по душе, и женщина рассчиталась с родственницей.