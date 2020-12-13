В Рыбинске утвердили бюджет на 2021 год

В 2021 году город будет жить на 5,9 миллиарда рублей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на заседании Муниципального совета утвердили бюджет на 2021 год. Город будет жить на 5,9 миллиарда рублей.

О том, на что планируют потратить деньги, рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска:

- 4,6 миллиарда направят на образование, спорт, культуру и социальную защиту населения;

- более 1,4 миллиарда рублей - на выплаты социальных пособий и компенсаций жителям города;

- 65 миллионов - на содержание и ремонт дорог;

- более пяти миллионов затратят на создание виртуальных концертных залов, еще 17 - на модернизацию детских музыкальных школ и школ искусств, 5 - на укрепление материально-технической базы общеобразовательных школ;

- 83 миллиона заложили на реализацию программы «Формирование современной городской среды». В ее рамках планируют отремонтировать восемь дворов и благоустроить Комсомольскую площадь и Волжский парк.

Кроме того, в следующем году продолжится реконструкция стадиона «Сатурн» и начнется строительство ФОКа открытого типа на стадионе «Восход». Часть городских денег пойдет и на благоустройство площади Дерунова.

По словам первого заместителя главы Рыбинска Михаила Быкова, в бюджете на 2021 год также предусмотрены средства на разработку проектной документации на проведение капитального моста через Волгу, уточнение ПСД на реконструкцию Лоцманской биржи и разработку проектной документации на укрепление правого берега в районе ДК «Вымпел».

К тому же рыбинские власти планируют сократить муниципальный долг на 33 миллиона рублей.