Заборы не дают покоя: двух жителей Ярославской области задержали за кражу ограждений

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В полицию Углича поступило сообщение о том, что неизвестные украли шесть элементов металлического ограждения. Ущерб составил более 23 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 16-летний местный житель. Юноша во всем признался и пояснил, что украл незакрепленные конструкции, снять их не составило труда. Похищенное злоумышленник спрятал в кустах и планировал продать, но не успел. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ограждение вернули на место.

Похожая история произошла в Рыбинске. Металлический забор исчез с территории одной из организаций на улице Чкалова. Ущерб оценили более чем в 47 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего безработного, ранее судимого жителя города.

- Мужчина рассказал, что разобрал металлический забор, загрузил в арендованную для перевозки автомашину и сдал в пункт приема металлолома, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе проверки выяснили, что рыбинец причастен еще к одному аналогичному преступлению. Злоумышленнику за свои действия вновь придется отвечать перед законом.