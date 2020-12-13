Любители катания на коньках опробовали на прочность лед Рыбинского водохранилища

Жители Рыбинска решили опробовать лед водохранилища. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" во ВКонтакте

Жители Рыбинска, любящие покататься на коньках, решили опробовать на прочность лед городского водохранилища.

- В Рыбинске открыли новый каток, более 100 километров в длину. Места всем хватит, - написал в социальных сетях Павел П.

Фотографии и видео, появившиеся в Сети, действительно завораживают своей красотой. В этом году на водохранилище необычайно гладкий и прозрачный лед. За это местное море даже прозвали рыбинским Байкалом.

Вот только далеко не все разделяют энтузиазм любителей покататься. Многие рыбинцы считают, что лед еще не окреп.

- Какие же вы бесстрашные… У нас частный дом и на участке пруд диаметром метров 15. Ребенку купили новые коньки, она решила покататься. Через пять лед начал трещать, получается, еще не встал, а водохранилище здоровое, лед еще опаснее… Берегите себя и своих близких, - пишет Елена Г.

Кроме того, некоторые полагают, что любители зимних развлечений рискуют нарваться на штраф. В регионе в настоящее время действует запрет выхода на лед.

Напомним, 7 декабря в Некрасовском районе утонул рыбак. Еще одного мужчину удалось спасти.