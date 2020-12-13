Ярославские власти решили отказаться от новогодних гуляний на Советской площади

Новогодних гуляний на Советской площади не будет Фото: Правительство Ярославской области

Пандемия коронавируса не утихает, количество заболевших с каждый днем продолжает расти. По этой причине ярославские власти приняли решение отказаться от новогодних гуляний на Советской площади.

Здесь не будут проводиться мероприятия, соревнования и мастер классы. Кроме того, отменяется работа традиционной новогодней ярмарки, сообщили в пресс-службе мэрии города. Вместо нее 26 и 27 декабря у ТЮЗа пройдет фестиваль городских ремесел «ЯрКрафт».

Напомним, ранее стало известно, что в этом году на Советской площади не зальют каток, а несколько дней назад решили отказаться и от «Волшебного троллейбуса».