Где найти лучший подарок?

На фестивале вы сможете приобрести авторские изделия ручной работы от 30 мастеров. ФОТО: Илья Жуков

Приглашаем вас посетить крафт-маркет, который соберет мастеров Ярославской области, представляющих традиционные для своего региона практики и продукты ремесленного производства. Фестиваль будет проходить 26 и 27 декабря с 10:00 до 19:00 часов на площади перед Театром Юного Зрителя.

На фестивале вы сможете приобрести авторские изделия ручной работы от 30 мастеров, лично пообщаться с изготовителями, попробовать свои силы в мастер-классах.