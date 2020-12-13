Ярославские обманутые дольщики обратились за помощью к президенту

Ярославцы надеются на помощь президента. ФОТО: скриншот с видео группа "Щедрино обманутые дольщики Ярославской области" во ВКонтакте

Жители Ярославской области, так и не дождавшись своих квартир, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Речь идет о людях, которые начиная с 2014 года вкладывались в долевое строительство многоквартирных домов в поселке Щедрино. Застройщик планировал возвести несколько жилых корпусов к 2015 и 2016 году. Однако свои обязательства перед ярославцами не выполнил.

- Здравствуйте, Владимир Владимирович! На связи обманутые дольщики трех домов из поселка Щедрино Ярославской области. После создания фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства у многих из нас появилась надежда на скорейшее решение нашей проблемы. За это время мы успели постоять на пикетах, побывать на личном приеме у губернатора, привезти просьбу о помощи в Москву, - говорят ярославцы.

По словам дольщиков, попытки решить проблему успехом не увенчались, дело с мертвой точки так и не сдвинулось:

- Заканчивается очередной год, и мы по-прежнему получаем однотипные ответы и находимся в режиме бесконечного ожидания.

Все это время люди вынуждены жить на съемных квартирах.

- Наши семьи просят вас о помощи. Уже пятый Новый год мы встречаем в съемном жилье. Сколько нам ждать? - адресуют ярославцы вопрос главе государства.