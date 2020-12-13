«Досадно, но вновь уступаем»: ярославский «Локомотив» проиграл московскому ЦСКА

Ярославский «Локомотив» проиграл московскому ЦСКА со счетом 3:2. ФОТО: ХК "Локомотив"

Вчера, 12 декабря, в Москве ярославский «Локомотив» проиграл ЦСКА со счетом 3:2.

В первом периоде соперники обменялись голами. На третьей минуте забил армеец Максим Соркин. Через десять минут железнодорожник Денис Алексеев распечатал ворота хозяев льда. Во втором периоде Максим Мамин из ЦСКА вывел свою команду вперед, а в начале заключительного отрезка Павел Карнаухов увеличил отрыв. За пять минут до окончания игры Павел Красковский сумел сократить отставание. Концовку матча «Локомотив» провел в атаках, но, увы, избежать поражения не смог.

- Досадно, но вновь уступаем ЦСКА в Москве, - прокомментировали исход игры на странице клуба в социальной сети.

Первый матч команд в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ, который 16 ноября в столице, закончился со счетом 3:1 в пользу армейцев.

Следующую игру «Локомотив» проведет на домашней арене 22 декабря. Команда сыграет с череповецкой «Северсталью».