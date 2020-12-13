В Ярославской области прокуратура через суд требует отремонтировать мост

Ходить по пешеходному мосту в настоящее время опасно для жизни. ФОТО: пресс-служба прокуратура Ярославской области

В прокуратуру обратились жители Гаврилов-Яма. Люди пожаловались на состояние пешеходного моста через ручей, который ведет в лесной массив «Сосновый бор».

- В ходе проверки установили, что сооружение находится в ненадлежащем состоянии: имеются проломы настила, нет ограждений. Это создает угрозу безопасности жизни и здоровья пешеходов. Других мостов в этой части города нет, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По результатам проверки в адрес городской администрации внесли представление об устранении выявленных нарушений. Однако гаврилов-ямские чиновники заявили, что в настоящее время денег на проведение работ нет, а проект бюджета на будущий год еще не утвержден, поэтому сроки ремонта определить нельзя.

Правоохранителей такое положение дел не устроило, и они обратились с иском в суд с требованием обязать городскую администрацию привести мост в порядок. Заявление находится на рассмотрении.