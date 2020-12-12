Собственник подвала дома в центре Ярославля мешает ремонту тепловых сетей

Пока тепло в квартиры жителей дома поступает по временной схеме Фото: Мэрия Ярославля

Жители дома №15 на проспекте Ленина обратились за помощью в администрацию Кировского и Ленинского районов. Уже более двух недель на вводе в дом не могут закончить ремонт тепловых сетей. Один из собственников подвала отказывается пускать рабочих в помещение.

- Две недели назад обнаружили утечку на вводе теплотрассы в дом. Наша бригада оперативно приехала, собиралась устранить проблему. Однако для этого необходимо попасть в подвал дома. Собственник помещения, где проходят трубы, отказался впустить рабочих, - рассказал генеральный директор АО «Ярославские ЭнергоСистемы» Евгений Клейнбурд.

По-хорошему с владельцем помещения договориться не удалось. В результате управляющая компания, на балансе которой находится содержание дома, обратилась в суд.

Заседание назначено на 15 января. При решении в пользу УК в доме сразу проведут ремонт тепловых сетей. А до этого момента тепло в квартиры жильцов будет поступать по временной схеме, которую специалистам пришлось экстренно придумывать.