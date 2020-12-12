Ярославцев предупредили об огромных штрафах за самовольную вырубку елей

В Ярославской области для новогодних праздников заготовят более 600 елей Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области для новогодних праздников заготовят более 600 елей. Аукцион по продаже прав на проведение работ уже состоялся, сообщили в пресс-службе регионального департамента лесного хозяйства.

- На торги были выставлены 10 лотов, участки расположены на территории Ярославского и Даниловского лесничества, - пояснил директор ведомства Николай Савельев.

По его словам, специалисты департамента будут строго контролировать заготовку хвойных красавиц и для предотвращения самовольной вырубки деревьев с 15 декабря по 7 января организуют регулярные рейды.

В ведомстве предупреждают, что за нарушение установленных законов ярославцам придется не просто возместить причиненный природе ущерб, но и заплатить штраф в размере до 500 тысяч рублей. Предусмотрены и другие виды наказания. В частности, нарушителей могут приговорить к принудительным работам или лишению свободы на срок до двух лет.