В Ярославле при пожаре в многоэтажном доме погиб мужчина

Пожар вспыхнул в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Машиностроителей. ФОТО: скриншот с видео группа "Жесть Ярославль" во ВКонтакте

Пожар в одной из квартир многоэтажного дома № 19/14 на проспекте Машиностроителей вспыхнул сегодня, 12 декабря, утром.

- Информация о возгорании в квартире на девятом этаже поступила на пульт дежурного в 9:22. На место происшествия выехали пожарные расчеты. К 10 часам удалось ликвидировать огонь. Квартира повреждена на площади 4 квадратных метра, закоптило стены, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что в результате пожара погиб мужчина. В пресс-службе регионального управления СК России данную информацию подтвердили.

- Сейчас на месте работают следователи. Устанавливаются личность пострадавшего и причины произошедшего, - пояснили в ведомстве.