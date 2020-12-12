«Отчаянно пытался потушить»: в Ярославле сгорел автомобиль

По словам очевидцев, владелец машины, ожидая приезда пожарных, пытался самостоятельно справиться с огнем. ФОТО: скриншот с видео группа "Подслушано в Ярославле" во ВКонтакте

В пятницу, 11 декабря, около дома №1А на улице Красноборской загорелся автомобиль. ЧП произошло в седьмом часу вечера. По словам очевидцев, владелец машины, ожидая приезда пожарных, пытался самостоятельно справиться с огнем.

- Жалко мужчину. Отчаянно пытался потушить, но там полыхало так, что бесполезно, - написала в социальных сетях Танечка Т.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области, звонок о возгорании поступил на пульт дежурного в 18:17. На место выехала одна пожарная машина и пять человек личного состава. Ликвидировать пожар удалось в 19:05. Огонь уничтожил иномарку полностью. К счастью, из людей никто не пострадал.

Ярославцы, ставшие свидетелями произошедшего, говорят, что это был не поджог. Вероятно, в автомобиле замкнуло проводку. Точные причины возгорания смогут назвать специалисты.