Познакомиться с подопечными приютов можно сегодня и завтра с 12 до 17 часов в ТЦ «Яркий» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В преддверии Нового года ярославцам предлагают взять себе четвероногих друзей.

- Акция «Хочу домой» проходит в преддверии Нового года. Это неслучайно. Очень хочется, чтобы как можно больше животных встретили новый год в теплом доме среди любящих и заботливых хозяев-друзей, - написала на своей странице в социальной сети руководитель благотворительного фонда «Жизнь дана на добрые дела» Алла Волкова.

Познакомиться с подопечными организации и приюта «САХ» ярославцы могут сегодня, 12 декабря, и завтра с 12 до 17 часов в ТЦ «Яркий» на проспекте Машиностроителей. Волонтеры помогут выбрать друга, расскажут о его темпераменте, повадках и особенностях ухода за питомцем. Все животные привиты и стерилизованы.

Забрать четвероного друга можно будет, заключив договор социальной ответственности. Для его оформления при себе необходимо иметь паспорт.