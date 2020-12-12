В Ярославле пройдет фестиваль городских ремесел и творческих индустрий «ЯрКрафт»

Ярославцы смогут принять участие в мастер-классах по росписи новогодних игрушек и пряников. ФОТО: Илья Жуков

Фестиваль стартует 26 декабря на площади перед ТЮЗом в Ярославле выставкой-ярмаркой, на которой свои изделия представят 30 мастеров и организаций, работающих в сфере народных художественных промыслов, характерных для нашего региона.

- Мы уделяем серьезное внимание поддержке народных художественных промыслов, что особенно актуально сейчас, в непростых условиях пандемии коронавируса. Очень важно, на мой взгляд, чтобы гости региона могли увезти с собой на память о нашей земле эксклюзивные сувениры с нашей, ярославской тематикой, - отметил и.о. директора департамента туризма Лысенко Владимир Алексеевич. - Я приглашаю всех посетить ставший уже традиционным фестиваль «ЯрКрафт», на котором будет представлена новая продукция, созданная руками местных умельцев.

Ярмарка продлится до 27 декабря. Здесь можно приобрести изделия из керамики, эмали, а также текстиль, елочные украшения ручной работы, дизайнерские майки, керамическую посуду с гаютинской росписью и многое другое. Будут также представлены и гастрономические бренды Ярославии.

В течение обоих фестивальных дней в теплом шатре на территории выставки-ярмарки будут проходить мастер-классы по росписи новогодних игрушек и пряников. В преддверии нового года ярославцы и гости города смогут не только приобрести произведения искусства, но и пообщаться с их авторами, а также создать новогодние подарки собственными руками