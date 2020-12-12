В Ярославле ищут пенсионерку в синей куртке и сером берете

В Ярославле ищут 70-летнюю Елизавету Александровну Ганину. ФОТО: "Центр-Спас": поиск пропавших людей Ярославль

В Ярославле ищут 70-летнюю Елизавету Александровну Ганину. Пенсионерка ушла вчера, 11 декабря, из дома в Заволжском районе и не вернулась.

Рост пропавшей 170 сантиметров, плотного телосложения, глаза серо-голубые, волосы седые, чуть выше плеч. Была одета в серый берет, болоньевую синюю куртку, темные брюки, на ногах - черные сапоги. Особые приметы: носит очки, при себе синяя сумка.

Пожилая женщина дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели Елизавету Александровну или что-то знаете о ее местонахождении, сообщите по телефонам 112, (4852) 24-02-02 (ДЧ ОМВД России по Заволжскому городскому району) или 8-800-30-19-112 (горячая линия «Центр-Спас»).