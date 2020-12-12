В Ярославле мужчина попал под товарный поезд

Несчастный случай произошел вчера, 11 декабря, днем недалеко от вокзала Ярославль-Главный Фото: Никита ПОЛЬКО

В Ярославле мужчина попал под колеса товарного поезда. Несчастный случай произошел вчера, 11 декабря, днем недалеко от вокзала Ярославль-Главный. От полученных травм потерпевший скончался.

На место ЧП выезжали следователи. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по Ярославской области.

Стоить помнить о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Не перебегайте пути перед идущим составом, не пробирайтесь под вагонами. Переходить через железнодорожные пути необходимо в специально отведенных для этого местах, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Будьте внимательны и осторожны, берегите свою жизнь.