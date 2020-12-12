Ярославскую школу закрыли на карантин

В Ярославле из-за ОРВИ на карантин ушла школа №88 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославле из-за ОРВИ на карантин ушла школа №88. Заболели 214 детей. Временно на дистанционное обучение перевели 1054 ученика.

В общей сложности, по данным на 11 декабря, в школах Ярославской области выявили 591 случай заболевания ОРВИ, на «удаленке» находятся 79 классов, сообщили в региональном департаменте образования.

Болеют не только школьники, но и воспитанники детских садов. В дошкольных учреждениях зафиксировали 946 случаев ОРВИ, на карантин перевели 106 групп. При этом полностью закрыты Пружининский детский сад в Гаврилов-Ямском районе и Дуниловский детский сад в Большесельском районе.

Кроме того, на 11 декабря у 22 учеников и 32 сотрудников школ региона выявили коронавирус. В связи с этим на дистант перевели 183 учащихся из восьми классов.