Еще две семьи из дома на Батова в Ярославле получат деньги на покупку жилья

Заявители предоставили полные пакеты документов и выполнили необходимые условия Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще две семьи, проживавшие в доме на улице Батова, который пострадал от взрыва газа, получат деньги на покупку квартир.

- Заявители предоставили полные пакеты документов, в том числе договоры купли-продажи, и выполнили условия, необходимые для перечисления средств, в частности, выбраны квартиры площадью не меньше прежних и в домах, построенных не ранее 1990 года, - отметила заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Новик.

Напомним, в начале этой недели одна выплата уже была произведена. Также деньги на приобретение жилья получат еще девять собственников наиболее пострадавших квартир.