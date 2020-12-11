31 декабря в Ярославской области объявлен выходным днем

Новый год ярославцы будут встречать отдохнувшими. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

З1 декабря в Ярославской области объявлен выходным днем. Но чтобы отдыхать в канун Нового года, ярославцам придется ударно поработать 26 числа, в субботу. Соответствующий указ уже подписал губернатор региона Дмитрий Миронов.

Распоряжение распространяется на государственные учреждения, но и другим организациям рекомендовано последовать их примеру. Решение сделать последний день года выходным было принято по итогам голосования, которое неделю шло на страницах главы и правительства области в социальных сетях.

- Только на площадке «ВКонтакте» проголосовало 30 тысяч человек. 92% ярославцев выступили «за», - прокомментировал итоги Дмитрий Миронов.