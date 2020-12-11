Специалисты назвали самые часто угоняемые в 2020 году автомобили

Угонщики перешли с премиум-авто на массовые марки Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты подтвердили тренд, который наметился еще в самом начале пандемии: угонщиков стали меньше интересовать машины премиум-класса. Преступники перешли на более массовые и марки и модели автомобилей. В лидерах «японки» - Toyota Camry и Lexus LX. Их владельцы за 9 месяцев текущего года чаще всего обращались для возмещения по каско в связи с угоном.

Итак, топ-10 по частоте угонов вошли:

- Toyota Camry

- Lexus LX,

- Lexus RX,

- Hyundai Tucson,

- Toyota RAV4

- Toyota Land Cruiser 200

- Kia Sorento,

- ВАЗ 2121 Niva,

- Kia Rio,

- Mercedes-Benz S-Сlass.

В целом, в пандемийном 20-м году количество угонов снизилось на 20%. Специалисты страховых компаний связывают это с ограничениями на передвижение и ужесточение процедуры пересечения границ.

Показатели Ярославской области в целом мало отличаются от российских. В начале этого года число угонов по региону снизилось на 18%. А вот год 2019 для ярославских автовладельцев был напряженным: Ярославль вошел в топ-5 по числу похищенных машин и даже обогнал Москву, которая в рейтинге заняла четвертое место.