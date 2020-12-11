Специалисты назвали самые часто угоняемые в 2020 году автомобили

Угонщики перешли с премиум-авто на массовые марки
Фото: Евгения ГУСЕВА
Специалисты подтвердили тренд, который наметился еще в самом начале пандемии: угонщиков стали меньше интересовать машины премиум-класса. Преступники перешли на более массовые и марки и модели автомобилей. В лидерах «японки» - Toyota Camry и Lexus LX. Их владельцы за 9 месяцев текущего года чаще всего обращались для возмещения по каско в связи с угоном.
Итак, топ-10 по частоте угонов вошли:
- Toyota Camry
- Lexus LX,
- Lexus RX,
- Hyundai Tucson,
- Toyota RAV4
- Toyota Land Cruiser 200
- Kia Sorento,
- ВАЗ 2121 Niva,
- Kia Rio,
- Mercedes-Benz S-Сlass.
В целом, в пандемийном 20-м году количество угонов снизилось на 20%. Специалисты страховых компаний связывают это с ограничениями на передвижение и ужесточение процедуры пересечения границ.
Показатели Ярославской области в целом мало отличаются от российских. В начале этого года число угонов по региону снизилось на 18%. А вот год 2019 для ярославских автовладельцев был напряженным: Ярославль вошел в топ-5 по числу похищенных машин и даже обогнал Москву, которая в рейтинге заняла четвертое место.