Ярославцев стало меньше и они стали беднее

Доход ярославцев уменьшился на 4,9%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным Ярославльстата, в январе-сентябре ярославцев стало меньше на 7800 человек. На 1 октября этого года численность населения региона составляет чуть больше 1 миллиона 245 тысяч человек.

Причиной сокращения стала естественная убыль населения, и она по сравнению с первыми девятью месяцами 2019 года в году текущем увеличилась на 1420 человек – на столько в области число умерших превысило число родившихся.

- Количество новорожденных уменьшилось на 8,2%, в то время как рост числа умерших составил 5,2%. В возрасте до 1 года в регионе умер 31 младенец против 29 за тот же период прошлого года, - сообщили в Ярославльстате.

По данным статистики, в 2020 году ярославцы стали жить беднее: доход уменьшился на 4,9%. В среднем сейчас он составляет 27 тысяч рублей на одного жителя области в месяц.

При снижении доходов заметен рост долгов по кредитам – они увеличились на 10,1 миллиона рублей.