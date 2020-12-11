Грустный праздник: в Ярославской области начали закупать лекарства от COVID-19 на новогодние праздники

Уже проводятся новые закупочные процедуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Ярославской области начали готовиться к новогодним праздникам. Но речь сейчас не о подарках и елочных игрушках, а о лекарствах от коронавируса. По словам заместителя регионального правительства Анатолия Гулина, закупать препараты сейчас начали для того, чтобы в первые дни января не случилось дефицита.

- Принято решение о выделении средств из областного бюджета в общем объеме 49,383 миллиона рублей на дополнительную закупку медикаментов для лечения нового коронавирусной инфекции. Сейчас уже проводятся новые закупочные процедуры. В январе пациенты будут обеспечены лекарствами в необходимом объеме, - сказал Анатолий Гулин РИА Новостям.

Наличие лекарств, которые являются жизненно важными, ещедневно контролируют. Заключены контракты на поставку восьми наименований препаратов, которые используются при лечении COVID-19. Кроме того, готовится контракт на дополнительную поставку «Умифеновира» на сумму в 4,8 миллиона рублей.