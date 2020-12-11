Ярославец лишился швейных машин из-за долга по зарплате

Швейный цех проверили и наложили арест на 11 швейных машин. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Владелец ярославского швейного цеха лишился оборудования: мужчина накопил долг на 1 миллион рублей по заработной плате сотрудникам и налогам.

В отношении индивидуального предпринимателя, который занимался пошивом и ремонтом одежда, было возбуждено исполнительное производство. Ярославец, как рассказали судебные приставы, оказался добропорядочным гражданином и не стал прятать свое имущество. Швейный цех проверили и наложили арест на 11 швейных машин.

- Пока арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должнику, но, если в ближайшее время долг полностью не будет выплачен, начнется процедура принудительной реализации, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.