Ярославские больницы готовятся к новогоднему росту числа COVID-зараженных

На данный момент свободно около 20% коек для COVID-больных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области из-за новогодних праздников может увеличиться количество COVID-больных, сообщили в региональном оперативном штабе. Медучреждения региона к такому повороту событий уже готовы.

- Резервный коечный фонд увеличили еще в сентябре. Сейчас развернуто порядка 2,7 коек. Есть постоянный свободный запас - около 20%, - отметил председатель правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

По его словам, при необходимости количество коек увеличат до трех тысяч. Кроме того, в медучреждениях есть более 240 коек с ИВЛ для лечения тяжело больных. На данный момент из них занято менее 5%.

В правительстве отмечают, что в больницах есть запас средств индивидуальной защиты и антисептиков. Нет проблем и с медицинскими кадрами. Для лечения коронавирусных пациентов привлекли 542 врача, 887 медсестер и 505 сотрудников младшего медперсонала.