Дождался! В Ярославе 97-летний ветеран войны получил ключи от квартиры

Михаил Пеймер получил ключи от долгожданной квартиры Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сегодня, 11 декабря, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Пеймер получил ключи от долгожданной квартиры. Об этом на заседании Ярославской области думы рассказал сенатор Российской Федерации от региона Сергей Березкин.

- Прямо сейчас член Совета Федерации от Ярославской области Наталия Косихина вручает Михаилу Николаевичу Пеймеру ключи от новой квартиры, - отметил Сергей Березкин.

Напомним, ранее КП-Ярославль сообщала о том, что ветеран просил власти исполнить решение суда и предоставить ему жилье. В свои 97 лет Михаил Николаевич был вынужден жить в чужой квартире.