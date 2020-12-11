В Рыбинском районе грузовик кузовом снес газовую трубу

Из-а аварии без газа остались 20 домов. Скриншот, телеканал "Рыбинск-40"

ДТП произошло на улице Коммунистической в поселке Песочное Рыбинского района. Водитель грузовика не опустил кузов машины и снес газовую трубу.

- Произошло повреждение газопровода низкого давления грузовой машиной. Произвели отключение газа в ближайших 20 частных домах, - пояснили телекомпании «Рыбинск-40» в местной администрации.

За рулем машины находился 44-летний мужчина, стаж его вождения – 26 лет. Судя по всему, причиной этой аварии стала элементарная невнимательность – мужчина просто забыл опустить кузов грузовика.