Упала на обледенелом тротуаре: покалечившаяся ярославна отсудила у мэрии 90 тысяч рублей

Областной суд изменил решение районного ведомства и увеличил размер компенсации до 90 тысяч рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жительница Ярославля, покалечившаяся при падении на обледенелом тротуаре, отсудила у мэрии города 90 тысяч рублей.

Несчастный случай произошел вечером 14 января этого года. Женщина тротуару возле Дворца молодежи на проспекте Ленина. Дорожка была ничем не посыпана. Ярославна поскользнулась и упала. Потерпевшая получила травмы, которые потребовали хирургического вмешательства. Женщину прооперировали, на полное восстановление ушло четыре месяца.

Жительница города обратилась с иском в районный суд и потребовала, чтобы с виновника, который не обработал тротуар, взыскали компенсацию морального вреда. Суд установил, что содержать дорогу и тротуары в надлежащем состоянии на проспекте Ленина обязана мэрия города. В результате постановили взыскать с ярославской администрации в пользу потерпевшей 50 тысяч рублей. Такое решение женщину не удовлетворило, и она подала апелляцию.

Областной суд рассмотрел материалы дела и посчитал, что районное ведомство не учло возраст потерпевшей, характер и тяжесть полученных ею травм и, как следствие, занизил сумму компенсации.

- Судебная коллегия определила изменить решение Ленинского районного суда и назначить компенсацию морального вреда в сумме 90 тысяч рублей, - говорится в документе, опубликованном на сайт областного суда.