Чиновник, который плевать хотел на ярославцев, уволился с работы

Глава региона поручил провести служебную проверку. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте

Генеральный директор «Южного водоканала» Игорь Кузнецов покинул свой пост. Сейчас обязанности руководителя компании исполняет Владимир Соколов.

Игорь Кузнецов стал хорошо известен ярославцам после скандала, который чиновник устроил во дворе своего дома в мае этого года. Дошло до того, что губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, узнав о ЧП, потребовал провести проверку.

Сцепился Игорь Кузнецов со старостой дома, который во время режима самоизоляции потребовал у чиновника и его семьи не гулять на детской площадке. А в ответ получил оскорбления и плевок. Скандальное видео попало в сеть, многие требовали наказать хама.

Кузнецова наказали – объявили выговор с занесением в трудовую книжку. Извинился ли он перед соседом или нет – не известно. Как не известно и то, почему Игорь Кузнецов решил уволиться, ведь «Южный водоканал» он возглавил меньше года назад.

Незадолго до инцидента в ярославском дворе, Кузнецова и его предприятие недобрым словом вспоминали ростовцы, у которых из кранов пошла вонючая и грязная вода.