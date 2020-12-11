В Ярославской области спасатели вытащили рыбака из водохранилища

Друг попытался вытащить упавшего рыбака, но не смог Фото: Олег УКЛАДОВ

Инцидент произошел на этой неделе в Рыбинском районе. Два друга - любители зимней рыбалки - отправились на водохранилище. В какой-то момент один из мужчин провалился под еще не успевший окрепнуть лед. На помощь рыбаку пришел приятель, но вытащить упавшего не смог и тогда позвонил спасателям.

Прибывшие на место ЧП сотрудники отдела ГО и ЧС по Рыбинскому району вытащили мужчину из ледяной воды и отвезли в больницу.

Теперь рыбаков, которые вышли на тонкий лед, могут привлечь к административной ответственности за нарушение установленного запрета, отметил начальник рыбинского отдела ГО и ЧС Эдуард Каменко в интервью телеканалу «Рыбинск-40». В настоящее время в отношении мужчин проводится доследственная проверка.