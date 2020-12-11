Принцип метро: в мэрии Ярославля рассказали, как будут действовать проездные после реформы транспорта

Планируется внедрение единой системы безналичной оплаты и единая система проездных Фото: Мэрия Ярославля

Ярославцы продолжают недоумевать и негодовать по поводу предстоящей реорганизации маршрутной сети города. Активные горожане уже создали петицию в адрес губернатора региона и мэра Ярославля с просьбой изменить транспортную реформу, потому что после ее внедрения в областном центре наступит транспортный коллапс.

А городские власти тем временем продолжают настаивать на том, что «на смену хаосу на дорогах Ярославля придут порядок, удобство и комфорт». На большинстве маршрутов начнут предоставлять льготы и будут действовать проездные, потом эту практику обещают внедрить на всем транспорте.

- Также планируется внедрение единой системы безналичной оплаты и единая система проездных билетов, это возможно именно при работе всех маршрутов по регулируемым тарифам, - рассказали в пресс-службе мэрии.

И уточнили стоимость проездных: те, что с бесплатными пересадками по цене выйдут дороже обычных без пересадок. Что не удивительно. Но при этом средняя стоимость поездки по нему не будет дороже стоимости разовой.

Пересадка пассажира в течение часа с одного маршрута на другой будет фиксироваться как одна поездка. На что у всех ярославцев, которые регулярно пользуются городским транспортом, есть контраргумент: 60 минут может и не хватить, чтобы дождаться нужного маршрута и втиснуться в переполненный салон в час-пик. И, тем не менее, бесплатный пересадочный талон в рабочем варианте хотят ввести уже в июле 2021 года.