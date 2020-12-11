В Ярославской области в 2021 году вырастут цены на жилье

Средняя рыночная цена квадратного метра жилья в 2021 году составит 49173 рубля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Средняя рыночная цена квадратного метра жилья в 2021 году составит 49173 рубля, сообщают «Известия» со ссылкой на проект приказа Минстроя. Это на 539 рублей больше, чем во втором полугодии текущего года.

Ярославская область оказалась в числе тех регионов, где квадратный метр может подорожать на две тысячи рублей или меньше.

При этом отмечается, что норматив, установленный Минстроем, используется для расчета размера социальных выплат, которые предоставляются населению на покупку жилья за счет федеральных средств. Застройщики же считают, что цены на квадратные метры вырастут гораздо значительнее, чем полагает министерство.