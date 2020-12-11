Массовое ДТП в Ярославской области: погиб один из водителей

В ДТп погиб водитель. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле"

Массовое ДТП из четырех машин произошло вчера, 10 декабря, в Переславском районе на трассе М-8. Столкнулись четыре машины, три из них – большегрузы: «МАН», «Вольво», «AF» и «Тойота».

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области, в аварии погиб один человек: 57-летний водитель «AF». Он скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

Столкновение было не лобовое, автомобили ехали по одной полосе друг за другом. Судя по всему, водителю первой машины пришлось резко затормозить и скользкая дорога , а также несоблюдение дистанции сделали свое дело. Но обстоятельства ДТП еще будут выясняться.

- Нередко водители фур не сохраняют дистанцию. Порой страшно становится, насколько близко они прижимаются. Одно резкое торможение и ты под колесами большой машины. Соблюдайте ПДД и будет с вами удача на дорогах, - пишет в комментариях Денис Р.