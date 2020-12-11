На улицах Перекопа в Ярославле вводится одностороннее движение

На улицах Перекопа вводится одностороннее движение Фото: Мэрия Ярославля

На двух улицах в Красноперекопском районе Ярославля - Маланова и 1-ой Зебелицкой - в ближайшие дни будет введено односторонне движение. И виноваты в том водители, которые не соблюдают скоростной режим и создают опасность для пешеходов.

- Поэтому и было принято решение внести изменения. В следующем году здесь улучшат освещение, установят новые дорожные знаки и искусственные дорожные неровности для снижения скорости. Кроме того, на улице Маланова благоустроят тротуар, - пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Владимир Бобков.

А пока, как говорится, за что боролись… Одностороннее движение организуют по улице Маланова от дома №34 по направлению к дому №14/34 по улице Декабристов, и на 1-ой Забелицкой – от дома №14/34 в сторону дома №29/1.

Постановлении об изменении схемы движения вступит в силу в ближайшие дни.