В Ярославле закрывают один из трамвайных маршрутов

С 12 декабря в Ярославле закрывают трамвайный маршрут №9 Фото: Мэрия Ярославля

С 12 декабря в Ярославле закрывают трамвайный маршрут №9, который ходит от улицы Блюхера до улицы Свердлова. Об этом сообщили с мэрии города.

- Данный маршрут был открыт на период ремонта Тутаевского шоссе. После того, как на шоссе движение возобновилось как для личного, так и общественного транспорта, был проведен анализ востребованности этого трамвайного маршрута, - пояснили в управлении городского транспорта Ярославля.

Результаты мониторинга показали, что общий пассажиропоток девятки крайне низкий и на большинстве рейсов трамвай не востребован.

- В связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока и наличия дублирующих маршрутов, трамвай №9 с 12 числа ходить не будет, - сказали в управлении.