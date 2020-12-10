Что делать ярославцам, если невозможно дозвониться до скорой и поликлиники

Скриншот сайта Госуслуги
Как быть, если дозвониться до поликлиники невозможно и скорая тоже не реагирует на звонок? Как пояснили в правительстве Ярославской области, из-за большой нагрузки на медучреждения, на сайте Госуслуг появилась новая опция – там теперь можно сообщить о возникшей проблеме.
Чтобы оставить жалобу, нужно:
- зарегистрироваться на Госуслугах,
- заполнить электронную форму сообщения с кратким описанием проблемы,
- после получения ответа, оценить, была ли разрешена ситуация.
Возможно, что эта новая функция сайта поможет решить проблемы с вызовом врачей.