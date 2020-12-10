Сбили лосей: в ДТП с дикими животными пострадали ярославцы и москвичи

54-летняя женщина, находившаяся за рулем «Рено», сбила лося. ФОТО: группа "Авто Новости Рыбинск" во ВКонтакте

Вчера, 9 декабря, в Ярославской области в двух ДТП пострадали люди и дикие животные.

Первая авария произошла утром, около 8:15, на трассе Ярославль - Рыбинск. 54-летняя женщина, находившаяся за рулем «Рено», сбила лося. В результате ДТП животное погибло, водитель и 58-летний пассажир получили травмы. Женщину госпитализировали, мужчину отпустили лечиться домой.

Вечером, около 17:30, на дороге «Нагорье - Берендеево» в Переславском районе случилась аналогичная авария. Лось, перебегавший проезжую часть, оказался под колесами автомобиля «ВАЗ». В этой аварии пострадали три жителя Московской области. 40-летнего водителя с травмами доставили в больницу, 39-летней женщине и 10-летней девочке госпитализация не потребовалась.

По всем фактам ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.