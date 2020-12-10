Отпустить письмо для Деда Мороза можно в любой почтовый ящик Ярославской области

Письмо для Деда Мороза можно опустить в любой ящик. ФОТО: Управление Почты России по Ярославской области

Письмо для Деда Мороза в Великий Устюг маленькие ярославцы могут отправить, опустив его в любой почтовый ящик региона – в этом году они все волшебные.

- Чтобы минимизировать количество посетителей в отделениях почтовой связи, отдельный ящик для писем Деду Морозу, как это было раньше, устанавливать не будем. Письмо можно отправить в любом почтовой отделении Ярославля и Ярославской области. Для этого нужно правильно оформить конверт, - пояснили в Ярославском отделении Почты России.

На нем необходимо верно указать адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Вынимают письма ежедневно, а те, что адресованы главного новогоднему волшебнику, отправляют в числе первых.

Не забудьте на конверте указать и свой адрес, чтобы Дед Мороз смог исполнить желания!