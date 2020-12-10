Ярославец расплатился за долги 5-килограммовым слитком золота

Часть вырученных от продажи золота денег пойдет на погашение задолженности, остаток вернется ярославцу Фото: Мария ЛЕНЦ

38-летний житель Ярославля за миллионный долг по кредиту расплатился 5-килограммовым слитком золота.

Ранее мужчина взял деньги у финансовой организации. Однако спустя некоторое время перестал платить по кредиту. Банк обратился в суд, который постановил взыскать с ярославца задолженность.

- Приставы провели с неплательщиком беседу и предупредили о возможных последствиях неуплаты долга. После этого мужчина сообщил, что у него есть вексель, обеспеченный золотым слитком массой 5 килограммов, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

На ценную бумагу наложили арест. После процедуры оценки вексель передадут на торги. Часть вырученных денег пойдет на погашение задолженности, остаток вернется ярославцу.

Отметим, что на 11 декабря, согласно данным, представленным на сайте Центрального Банка России, стоимость килограмма золота составляет 4 346 880 рублей.