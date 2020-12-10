В Ярославле из-за реформирования транспортной системы подорожает проезд

Сколько будут стоить проездные, сообщат позднее Фото: Борис КУДРЯВОВ

Начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский на пресс-конференции, посвященной изменениям маршрутной сети, рассказал о бесплатном пересадочном тарифе и грядущем повышении стоимости проезда.

- Цена пересадочного тарифа будет включена в стоимость проездного. Цена самих проездных станет выше, но он будет окупаться в 1,5 раза, - постарался сгладить ситуацию Сергей Волканевский.

Сейчас формируются цены на проездные, сколько они будут стоить, сообщат позднее.

При этом в мэрии отметили, что цена за проезд в общественном транспорте не изменится и сохранится на уровне 28 рублей. Но до первых нововведений еще больше полугода, за это время городские власти могут и передумать…