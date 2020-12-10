Бесплатный пересадочный талон: как он будет работать, рассказали в мэрии Ярославля

Пересадочный билет должны ввести в июле 2021 года Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 10 декабря, в Ярославле прошла пресс-конференция, посвященная предстоящей реорганизации транспортной системы города. Нововведения вызвали серьезные возмущения среди ярославцев. Число маршруток существенно сокращается, из всей массы остаются лишь пять: №№40, 71, 84, 94 и 97.

Негодуют горожане и по финансовому поводу: из-за пересадок на дорогу придется тратить не только больше времени, но и денег. Однако, по словам начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского, такого не будет. Спасением должен стать бесплатный пересадочный тариф.

- Он подразумевает бесплатную пересадку в течение определенного времени с одного маршрута на другой без дополнительных затрат. То есть, списание происходит по одной поездке. Мы планируем установить временной лимит в районе 60 минут. На сегодняшний день это оптимальный вариант. В рабочем варианте он будет вводиться с июля 2021 года, - рассказал чиновник.