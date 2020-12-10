На Юбилейном мосту в Ярославле машина почты попала в аварию

послания адресатам придут вовремя несмотря на ДТП Фото: Иван МАКЕЕВ

ДТП на Юбилейном мосту в Ярославле произошло сегодня, 10 декабря, утром. Грузовик Почты России столкнулся с другой машиной, к счастью, никто из водителей серьезно не пострадал. В целости и сохранности находятся и почтовые отправления. За ними сразу выехала другая почтовая машина, все конверты доставят адресатам без опозданий.

- Перед выездом на маршрут следования все водители почтового транспорта проходят медицинское освидетельствование. Автомобиль находился в исправном состоянии, - прокомментировали аварию в пресс-службе ведомства.

Правда, сейчас машину придется поставить на ремонт – в ДТП ей повредили кузов.