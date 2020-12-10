В районах Ярославля вот-вот начнут заливать катки

Будет работать 19 муниципальных кортов Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в этом году планируют залить 19 ледовых катков. В мэрии города пояснили, что работы начнутся, как только выпадет достаточно снега и будет устойчивая минусовая температура на улице.

Кировский район:

- ул. Победы, 15а; - ул. Салтыкова-Щедрина, 75

Красноперекопский район: - ул. 8 Марта, 14; - ул. Калмыковых Парк «Рабочий сад»; - ул. Лесная, 5

Фрунзенский район: - ул. Щепкина, 10; - пр-т Фрунзе, 58; - ул. Калинина, 35А; - Московский пр-т, 133

Дзержинский район: - Тутаевское шоссе, 62; - Красноперевальский пер.4

Заволжский район: - ул. Алмазная, у дома № 1 корп.7; - ул. Спартаковская, 10; - пр-т Авиаторов, 84; - ул. Клубная, 19; - ул. 3-ая Яковлевская

Ленинский район: - ул. Щапова, 14; - ул. Чкалова, 26; - ул. Добрынина, 25г.