В Ярославле почти начали строить Волейбольный центр

Строительство Волейбольного центра вот-вот начнется. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле приступили к подготовительным работам, которые предшествуют началу строительства Волейбольного центра. Уже выполнена геодезия, налажено временное электроснабжение площадки, доделывают подъездную дорогу.

- Конечно, в первую очередь планируем использовать новую площадку для тренировок, игр и соревнований. При этом в двух зданиях будут работать и реабилитационный центр, и бассейн, и конференц-залы для проведения форумов и выставок, - рассказал глава Ярославской области Дмитрий Миронов.

По проекту предполагается строительство двух зданий: основного корпуса центра и корпуса для пляжного волейбола. Арена в игровом зале будет рассчитана на 6 тысяч зрителей.