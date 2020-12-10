В Ярославской области в четырех школах объявили карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области учеников четырех школ отправили на карантин. В Пошехонской школе-интернате коронавирус выявили у работника образовательного учреждения. В Рязанцевской школе-интернате Переславля бушует ОРВИ.

Кроме того, на карантине из-за простуд находятся учащиеся школы №17 Рыбинска. У шести сотрудников Гаврилов-Ямского интерната тесты дали положительный результат на коронавирус.

- В школах COVID-19 заражены 22 ученика, на дистанционном обучении и карантине находятся 8 классов. В детских садах заражены 4 воспитанника, на карантине 10 групп. ОРВИ болею 657 школьников, закрыты 93 класса в 38 школах. Не работает 101 группа в детских садах, - пояснили в департаменте образования Ярославской области.